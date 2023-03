Ecco “Tanolandia”, il parco a tema dedicato ai più piccoli di “Brezza tra gli ulivi” / FOTO

PUBBLIREDAZIONALE – Sarà inaugurato ufficialmente domenica 12 marzo alle 10:00 presso l’Agriturismo e Masseria Didattica “Brezza tra gli ulivi”, in via Matteo Renato Imbriani n. 441, “Tanolandia”, il parco a tema dedicato ai più piccoli: un’occasione per imparare divertendosi.

Sì, proprio così: “Tanolandia” è la casa di Tano, il mostro buono del Pantano, mascotte della struttura immersa tra natura e mare nella zona sud di Bisceglie, un’opportunità per conoscere l’antica storia del nostro territorio attraverso giochi e mappe del tesoro.

Dunque ristorazione e attività ludica si fondono per dare modo alle famiglie che vorranno vivere una lieta giornata detox a “Brezza tra gli ulivi” di degustare prodotti tipici della cucina made in Puglia con prodotti a chilometro zero e di regalare ai propri figli momenti di svago, gioco, divertimento.

Nel pacchetto pranzo o cena riservato alle famiglie sarà infatti incluso l’ingresso dei piccoli all’area di “Tanolandia” e una simpatica sorpresa: il Kit Avventura per i giovani esploratori che avranno dunque l’opportunità di visitare il percorso di gioco di “Brezza”, attiguo all’area ristorazione e ideato con standard di inclusione e sicurezza, e la fattoria didattica.

La struttura sarà aperta ogni sabato e domenica a pranzo e a cena. “Brezza tra gli ulivi” è a disposizione per occasioni quali cerimonie, compleanni, feste aziendali, ricorrenze in genere. Per menu, dettagli e prenotazioni: info@brezzatragliulivi.it o 3451719400.