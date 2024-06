E’ tornato a Bisceglie il trenino turistico, ieri la prima corsa / INFO

Valorizzare il territorio e rendere unica l’esperienza della città per biscegliesi e turisti. È questo l’obiettivo della nuova proposta che ha preso il via sabato 22 giugno a Bisceglie: un trenino turistico su gomma che viaggia su tre itinerari, due in centro (uno con audioguida) e uno sulla litoranea per valorizzare il patrimonio artistico, storico e balneare della città.

“Siamo entusiasti di avviare questo nuovo progetto, che rappresenta un’opportunità straordinaria per far conoscere meglio la nostra città. Il trenino turistico non solo offre un modo comodo e divertente per esplorare Bisceglie, ma contribuisce anche a promuovere il nostro ricco patrimonio culturale e le nostre bellissime spiagge”, le parole dell’Assessore al Turismo Maurizio Di Pinto e dell’Assessore alle Attività Produttive Onofrio Musco.

Il servizio è operativo tutti i giorni fino al 30 settembre e nel mese di dicembre, e nei giorni prefestivi e festivi ad ottobre e novembre. I percorsi previsti includono il “Tour Culturale”, con partenze giornaliere dalle 15.30 alle 19.30, e il “Giro Serale” dalle 20.30 alle 23.00, oltre al “Servizio Litoranea” che facilita gli spostamenti lungo la costa biscegliese dalle 09.00 alle 14.00.

“Questo progetto dimostra il nostro impegno nel migliorare i servizi per i cittadini e nel rendere Bisceglie una destinazione sempre più attraente e sostenibile. Il trenino è un valore aggiunto per la nostra offerta turistica e si aggiunge alle tante iniziative ed eventi previsti per l’estate. E poi siamo certi sarà in grado di meravigliare anche i biscegliesi, sia i più piccoli che i più grandi che potranno così tornare bambini”, aggiunge il Sindaco Angelantonio Angarano.

Il trenino ha come capolinea Piazza Vittorio Emanuele II, vicino all’intersezione con via Marconi, dove è stata installata una casetta mobile in legno per la vendita dei biglietti. Il ticket, differente a seconda del percorso scelto, include l’accesso a una pagina web con mappa interattiva, punti di interesse e audioguide.