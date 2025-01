“E se scoppiasse la pace?”, evento organizzato da Rotary Club Bisceglie

Il Rotary Club di Bisceglie organizza un evento dal titolo “E se scoppiasse la pace?” previsto oggi, ore 20:00, all’Hotel Salsello.

“Quello della pace – si legge nella nota degli organizzatori – è un tema centrale nella visione del Rotary International, finalità che ispira tutta l’azione di ‘servizio’ che caratterizza la nostra associazione.

Protagonista della serata sarà l’Ing. Vito Casarano, imprenditore e Past Governor del Distretto Rotary 2120, con la sua testimonianza sul conflitto israelo-palestinese. Casarano è da sempre impegnato nella realizzazione di importanti service in favore delle popolazioni meno fortunate, ed in particolare utili per le giovani generazioni.

La conversazione con l’autore sarà curata da Giuseppe Di Liddo, Presidente della Commissione Progetti del Club.