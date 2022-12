E’ online la piattaforma digitale del Sospiro di Bisceglie

Il Sospiro di Bisceglie ha la sua versione digitale sul web in un portale dal sapore autentico e dal carattere deciso: fare rete e creare esperienza. Le coordinate per raggiungere il sito sono semplicemente www.sospirodibisceglie.it le coordinate per raggiungere il portale d’accesso al dolce simbolo di Bisceglie. Ideato per tutti e pensato per chi vive lontano da casa.

“Un elogio al Territorio, non solo al Sospiro”, spiega Sergio Salerno, Direttore dell’Associazione Pasticcerie Storiche Biscegliesi. “Immergendosi nella vivacità dei colori, foto e video del sito, non solo il visitatore potrà esplorare ricette, curiosità ed eventi legati al Sospiro ed alla pasticceria ma potrà anche scoprire nei menu la Bisceglie da mangiare, dormire e vivere tutto l’anno. Infatti il nostro è un invito a presentare la propria azienda oppure idea (senza costo aggiuntivo) per creare un forte canale di convenzione tra ristoratori, attività ricettive ed attività attrattive, così da preparare l’ospite a godere al meglio delle Bellezze della Città e del territorio limitrofo”.

Un progetto dinamico che lega Storia e Cultura all’innovazione tecnologica. Un sito in continuo aggiornamento che può essere implementato da chiunque lo desideri, trasmettendo le proprie proposte direttamente dal portale.

Tra gli ultimi progetti dell’Associazione, definito di forte impatto storico ed emotivo, si materializza con la partnership tra Associazione delle Pasticcerie Storiche Biscegliesi ed una realtà storica e amata dello sport locale qual è il Bisceglie Calcio 1913. Una collaborazione che sposa i valori dello sport e crea complicità con la Città che onora i colori e rispetta tradizioni.

“Ringraziamenti doverosi al Presidente Racanati – si legge nella nota – Direttore Sportivo e staff della Società in particolar modo al Responsabile comunicazione e stampa Mino Dell’Orco. Le pasticcerie Dolce Caffetteria, San Pietro, Pasticceria Trani, Acquafredda, Ghiottonerie, Il Cibo degli Dei e Il Forno delle Meraviglie si ritengono soddisfatte per il coinvolgimento che tutto il Territorio sta riservando alle varie iniziative, segno di ripartenza e sana crescita”.