E’ morto Leonardo Mancini, presidente e anima di Pagaso Onlus

“E così ieri ci hai lasciato, pensavamo fosse uno dei tuoi soliti scherzi, cosi come quando arrivavi in Casa Pegaso sempre con il tuo sorriso migliore e sempre pronto con una battuta per tutti e con tutti”. Con queste parole i responsabili di Pegaso Onlus comunicano la scomparsa del suo presidente Leonardo Mancini.

“Stamattina ridevamo ancora di te. Non ti sei mai arreso nel concepire e realizzare Casa Pegaso motivandoci a contribuire sempre per il bene dei ragazzi. Oggi ci sentiamo un po’ orfani.

Buon viaggio Capitano, continuerai ad essere il nostro gabbiano che volando in alto ci indica l’orizzonte e noi continueremo a seguire il sogno portando Pegaso inciso nel cuore.

Il funerale si terrà lunedì 20 giugno alle ore 17 alla Chiesa Cuore Immacolato di Maria (San Filippo Neri) a Molfetta.