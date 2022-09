E’ morto “Gigino” Cassanelli, storico riferimento del commercio mercatale

Si è spento ieri, domenica 25 settembre, all’età di 94 anni Luigi Cassanelli, storico punto di riferimento del commercio mercatale biscegliese.

Luigi Cassanelli, per tutti “Gigino”, aveva mosso i primi passi alla fine degli anni trenta lavorando ininterrottamente per oltre 75 anni. Stimato e benvoluto da tutti per l’integrità morale e le rare capacità commerciali, a Gigino Cassanelli era stato dato un riconoscimento anche dalla Confcommercio Bisceglie. Con la sua scomparsa si chiude una pagina storica della città che l’ha visto tra i pionieri del mercato settimanale.