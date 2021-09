E’ morto don Salvino Porcelli, predisposta camera ardente per l’ultimo saluto

E’ morto improvvisamente nel primo pomeriggio di oggi, 8 settembre, all’età di 69 anni don Salvino Porcelli.

Il sacerdote biscegliese, per anni è stato un punto di riferimento della Chiesa dei Cappuccini, oltre che protagonista nel quotidiano di numerose realtà parrocchiali. Spirito gioviale, sempre attento alle necessità dei bisognosi, capace di interagire e farsi amare dai più giovani e dagli anziani, don Salvino è stato per numerose generazioni la guida cristiana domenicale e non solo negli ultimi decenni.

“Oggi è una giornata triste per la nostra Città – dichiara il Sindaco di Bisceglie Angelantonio Angarano -. Ha dato tantissimo a Bisceglie, con particolare attenzione alle persone in difficoltà, verso le quali ha sempre teso la mano con ammirevole altruismo e generosità, non risparmiandosi mai. Grazie di tutto, Don Salvino. Bisceglie ti è grata e non dimenticherà il tuo impegno sociale e civile.

Per l’ultimo saluto a don Salvino era stata predisposta la camera ardente, inizialmente pianificata nella struttura dei Cappuccini, poi per motivi logistici si è deciso di predisporre il tutto nella Basilica di San Giuseppe. L’accesso è previsto quindi a partire da domani, 9 settembre, dalle ore 10 alle ore 16. Il funerale verrà celebrato alle ore 16, sempre nella Basilica di San Giuseppe.

La Redazione di Bisceglie24 porge le più sentite condoglianze alla famiglia.