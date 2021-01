E-Distribuzione, programmata interruzione servizio energia elettrica per lavori

Nei prossimi giorni E-Distribuzione – Infrastrutture e Reti Italia eseguirà lavori già programmati per l’installazione di nuove apparecchiature elettriche negli impianti primari. Per questo motivo, giovedì 28 e venerdì 29 gennaio l’energia elettrica verrà interrotta alle forniture di media e bassa tensione in precise fasce orarie: dalle ore 23.00 del 28 fino alle 2.00 del 29, e sempre il 29 dall’1 alle 4.00 e dalle 3.00 alle 7.00.

«Durante i lavori – raccomanda E-Distribuzione – l’erogazione dell’energia elettrica potrebbe essere momentaneamente riattivata, pertanto vi invitiamo a non commettere imprudenze e comunque vi preghiamo di non utilizzare gli ascensori. Per informazioni o per segnalazione guasti, potete rivolgervi al numero verde 803500 oppure scaricare “Guasti e-distribuzione”, l’app per smartphone gratuita».

Ecco quali saranno le zone della città interessate dai lavori: