Due ordinanze dirigenziali di sgombero per alloggi comunali in via Taranto

Due ordinanze dirigenziali di sgombero di alloggi di proprietà comunale, occupati senza titolo, sono state emesse dal Comune di Bisceglie lo scorso 31 marzo ed affissa il 1 aprile. Si tratta di due appartamenti collocati in via Taranto, uno dei quali salito agli onori della cronaca nazionale dopo i servizi del programma televisivo “Fuori dal Coro”. Le ordinanze infatti fanno riferimento all’alloggio comunale sito al secondo piano del civico 32, e quello del primo piano al civico 20. L’ordinanza chiede, “il rilascio a mezzo consegna spontanea da effettuarsi entro e non oltre 5 (cinque) giorni dalla notificazione del presente provvedimento del suddetto alloggio di proprietà comunale occupato abusivamente”. Preannuncia inoltre che, in caso di mancato rilascio spontaneo, entro il suddetto termine, previa adozione di ulteriore provvedimento e previa eventuale determinazione dei competenti Servizi Sociali Comunali, si procederà a rientrare nel possesso dell’immobile tramite sgombero forzoso da persone e cose. Pertanto si avverte inoltre che, in presenza di masserizie le stesse saranno rimosse e immagazzinate nel deposito comunale, e che nessun indennizzo sarà dovuto per l’eventuale deterioramento delle stesse che dovesse verificarsi durante le operazioni di smontaggio, trasporto e per qualsiasi altra causa di forza maggiore”. “Le stesse masserizie – si legge nelle due ordinanze – rimarranno a disposizione della S.V. per 60 (sessanta) giorni e potranno essere ritirate previo pagamento delle spese di rimozione e custodia, da quantificarsi successivamente, e in caso di mancato pagamento di dette spese verrà disposta la confisca dei beni ai sensi della Legge m.689/81”.