Duc Bisceglie, al via i corsi di inglese e francese per commercianti e loro dipendenti

Ripartono i corsi di inglese e francese finanziati dal Duc (Distretto Urbano del Commercio) di Bisceglie.

Entro il 27 ottobre sarà possibile, per gli operatori del commercio, del turismo e dei servizi della città di Bisceglie e per i loro dipendenti, iscriversi presso la sede di Cat Confcommercio Bisceglie in via Cap. F. Gentile n. 24 o inviando una mail a ducbisceglie@libero.it

Il corso, di livello base, avrà la durata di circa 30 ore complessive e partirà il 30 ottobre. Gli incontri saranno calendarizzati due volte a settimana. Il calendario delle lezioni sarà reso pubblico sulla pagina Facebook del Duc Bisceglie.

Al termine del corso sarà rilasciato un attestato di partecipazione.