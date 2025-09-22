Dote Educativa e di Comunità, riaperta a settembre la finestra per nuove candidature

Alla luce del successo della prima fase del bando sperimentale regionale “Dote Educativa e di Comunità”, collegato al programma RED (Reddito di Dignità), l’Amministrazione comunale annuncia la riapertura, da settembre, di una nuova finestra per la presentazione delle istanze di collaborazione.

L’iniziativa, promossa dalla Regione Puglia, ha già visto l’adesione di oltre venti aziende e operatori locali, segnale di una forte sensibilità del tessuto economico e sociale verso i temi dell’inclusione e del sostegno alle famiglie. Grazie al progetto, sono stati attivati numerosi servizi concreti: dalla Dote Culturale, che ha garantito abbonamenti teatrali, sportivi e musicali, alla Dote Educativa, che ha coperto spese universitarie, kit scolastici e corsi di formazione, fino alla Dote Salute, con rimborsi per visite specialistiche e occhiali. A ciò si è aggiunta la misura RED Woman, a supporto delle donne beneficiarie.

Il modello si è rivelato vincente perché ha saputo integrare educazione, cultura, salute e sostegno abitativo, offrendo risposte mirate alle reali necessità delle famiglie. Le numerose collaborazioni attivate con associazioni, cooperative, società sportive e centri specializzati testimoniano la ricchezza della rete costruita nei territori di Trani e Bisceglie.

«Il risultato raggiunto dimostra la capacità del territorio di rispondere a iniziative che mettono al centro le famiglie più fragili», ha dichiarato Salvatore Venditti, responsabile dell’ente capofila Ifor PMI Prometeo Puglia ETS. Sulla stessa linea, Alessandro Attolico, dirigente dell’Ufficio di Piano del Comune di Trani, ha sottolineato come la Dote rappresenti «un investimento concreto sulle persone, capace di supportare aspirazioni e talenti, e destinato a diventare un modello consolidato».

La nuova apertura del bando offrirà quindi un’ulteriore occasione per ampliare la rete dei soggetti coinvolti e rafforzare la logica della comunità educante, costruita sulla sinergia tra pubblico, privato e terzo settore. Gli operatori interessati potranno inviare la propria candidatura entro il 31/10/2025 all’indirizzo pecprometeo@legalmail.it. L’Avviso Pubblico con l’indicazione delle modalità di partecipazione è pubblicato all’indirizzo www.prometeoets.it

Attualmente i soggetti collaboratori per l’attivazione delle Doti Educative e di Comunità, che hanno partecipato alla prima finestra dell’Avviso Pubblico, sono: