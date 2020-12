Dopo Covid-19, i Pugliesi nel Mondo si organizzano per promuovere il “Made in Puglia”

“Carissima/o corregionale, nata/o in Puglia o comunque avente origine pugliese. Ti piacerebbe essere la/il nostra/o referente sul territorio in cui vivi, sia in Italia sia all’estero?”, inizia così la lettera dei Pugliesi nel Mondo, sul sito ufficiale dell’organizzazione, rivolta ai nativi della Terra di Puglia per un motivo specifico che i responsabili illustrano nel corso della nota.

“Ci stiamo organizzando per il dopo Covid-19, affinché si possa riproporre e promuovere in tutto il mondo il nostro territorio con le sue bellezze e la sua cultura, le nostre aziende con i propri prodotti (in alcuni casi, unici nel settore), i tanti Artisti, le prelibatezze culinarie di questa magnifica terra, unendo i nostri pugliesi presenti nella tua città, provincia e regione per creare eventi e iniziative varie creando, ove è possibile, una sezione associativa”, spiegano dallo staff.

E concludono: “Se sei interessata/o invia una richiesta con un tuo recapito telefonico e la città in cui vivi a info@puglianelmondo.com“.