“Donn&Maggio”, visita guidata gratuita e shooting fotografico per la Festa della Mamma

Si conclude oggi il secondo weekend di “Donn&Maggio”, l’iniziativa di Associazione “Borgo Antico” che accoglie nel centro storico di Bisceglie artigiane e imprenditrici per un intero mese dedicato alle donne, alle loro creazioni artigianali e alle loro attività imprenditoriali. Tutti i fine settimana, dal venerdì alla domenica, via Cardinale Dell’Olio e Piazza Duomo, per l’occasione abbellite con fiori e decorazioni, si animano grazie alla creatività e all’energia di decine di artigiane, artiste e commercianti.

In occasione della Festa della Mamma, il fotografo Giuseppe Napoletano, in via Cardinale dell’Olio n.76, dalle ore 19, svolgerà uno shooting fotografico per sostenere un’importante iniziativa contro la violenza sulle Donne e per mostrare solidarietà al popolo ucraino in questo terribile momento. La sessione fotografica è riservata alle donne e il ritratto con cornice selfie non avrà alcun costo. Le foto verranno poi pubblicate sulla pagina ufficiale Facebook dell’evento.

È in programma inoltre la seconda delle visite guidate domenicali che si svolgono ogni domenica, in maniera del tutto gratuita, all’interno del centro storico biscegliese. Un’occasione per permettere ai turisti di ammirare le meraviglie di uno dei Borghi Antichi più grandi di Puglia e agli stessi biscegliesi di approfondire meglio la storia e il passato della propria città. Le visite guidate sono curate dalla professoressa Irene Frisari. Punto di incontro, ore 18.30, davanti al Teatro Garibaldi.

«Non c’è modo migliore per festeggiare la Festa della Mamma trascorrendo con la propria famiglia una serata nel nostro meraviglioso centro storico», dichiara Sergio Silvestris, Presidente di Associazione “Borgo Antico”. «La bellezza del Borgo Antico, sapientemente raccontato dalla dottoressa Frisari, gli odori dei fiori di maggio e la bravura delle artiste e delle artigiane, vi accoglieranno anche questa domenica».