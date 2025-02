“Donne per Bisceglie”, Confcommercio celebra con un libro l’eccellenza femminile

Incassato un ottimo riscontro in seguito alla mostra e alla successiva pubblicazione del libro “Volti della Città”, Confcommercio Bisceglie annuncia una nuova iniziativa stavolta improntata alla valorizzazione del ruolo delle donne nella comunità: la creazione del Libro d’Onore “Donne per Bisceglie”.

Attraverso questo progetto Confcommercio Bisceglie intende promuovere la parità di genere, valorizzare l’impegno femminile e sensibilizzare la comunità sull’importanza delle donne come motore di crescita e innovazione. “L’auspicio – si legge nella nota – è che queste storie di successo possano costituire un esempio per le nuove generazioni, incoraggiando sempre più donne a perseguire i propri obiettivi con determinazione e passione”.

“Questo volume sarà dedicato alle donne che si sono distinte o che si distinguono per il loro straordinario impegno e per gli importanti traguardi raggiunti in diversi ambiti: economico, professionale, sociale, culturale, sportivo e in altri settori di rilevanza. L’obiettivo principale è celebrare il contributo femminile alla crescita della città, creando un’ispirazione per le nuove generazioni e un riconoscimento ufficiale alle protagoniste dello sviluppo locale e oltre”.

Questa iniziativa si concilia con il Premio “Oltre il Tempo“, dedicato alla memoria dell’Avv. Carmela Campanale, figura emblema dell’impegno femminile nel mondo del diritto e delle istituzioni. Il premio, che riconosce il valore delle donne che hanno lasciato un segno indelebile nella comunità, sarà assegnato nell’ambito della cerimonia conclusiva dell’iniziativa.

Modalità di partecipazione: le candidature per l’inserimento nel Libro d’Onore “Donne per Bisceglie” potranno essere presentate dal 1° al 31 marzo e potranno avvenire in due modalità:

• Autocandidatura: ogni donna che ritenga di aver dato un contributo significativo alla comunità potrà proporsi direttamente.

• Segnalazione di terzi: enti, associazioni, istituzioni e privati cittadini potranno proporre candidature di donne che, con il loro operato, abbiano inciso positivamente sulla crescita e lo sviluppo del territorio.

Le candidature dovranno essere presentate mediante un’apposita domanda, il cui format è allegato al presente comunicato e disponibile per il download su un link dedicato.

Valutazione delle candidature: tutte le domande saranno attentamente valutate da una Commissione d’esame nominata da Confcommercio Bisceglie, che avrà il compito di selezionare le prime 25 donne da inserire nel volume. Il criterio di selezione si baserà sull’impatto delle loro attività, sul valore aggiunto portato alla comunità e sull’esemplarità del loro percorso.

Il Libro d’Onore “Donne per Bisceglie” verrà pubblicato nel mese di maggio. Il 21 giugno, invece, sarà celebrata tra le donne del libro, la premiazione “Oltre il Tempo” di personalità femminili che si è particolarmente distinte a livello locale, nazionale e internazionale. Questo evento celebrativo rappresenterà un momento di grande valore simbolico e culturale per la città.

Per maggiori informazioni e per scaricare il modulo di candidatura, è possibile visitare il sito ufficiale di Confcommercio Bisceglie o contattare gli uffici preposti al numero 080/3921884 o inviare una mail all’indirizzo ascombisceglie@gmail.com.