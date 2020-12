Donazioni di organi nel 2020: i numeri a Bisceglie e nella Bat

Nel corso di quest’anno, sono state eseguite 9 osservazioni di morte (7 ad Andria, 1 a Barletta e 1 a Bisceglie) e 5 donazioni multiorgano nella provincia Bat. “Quest’anno per la prima volta è stata eseguita una donazione multiorgano (LEGGI QUI) all’ospedale Vittorio Emanuele II di Bisceglie”, ricorda Alessandro Delle Donne, Direttore Generale della Asl Bt. “È un segno questo tangibile di come una corretta organizzazione dei servizi può fare la differenza e portare innovazione”.

Nel corso del 2020 si sono registrati numeri importanti anche sulla donazione delle cornee: dall’inizio dell’anno ad oggi sono state prelevate 112 cornee (98 ad Andria, 8 a Barletta, 4 a Bisceglie e 4 presso l’hospice di Minervino). Questi numeri portano la Bat fra le più operative della regione Puglia in tema di donazioni e potrebbero aprire la strada per la nascita di una banca degli occhi in Puglia. “Nel corso degli ultimi mesi – aggiunge il direttore generale – abbiamo anche sottoscritto due importanti protocolli di intesa con gli hospice di Minervino e di Bisceglie per avviare il prelievo di cornee e su questo siamo già operativi”.

“I numeri registrati sul tema della donazione nel corso del 2020 sono il segno tangibile di una cultura della donazione sempre più ampia e radicata in una terra che sa essere molto generosa – dice Alessandro Delle Donne – e per questo il mio pensiero va innanzitutto a tutti coloro che hanno donato e alle loro famiglie capaci di amore nei confronti della vita che continua. Ma questi importanti risultati sono sicuramente anche il segno di un lavoro portato avanti con passione e dedizione da tanti operatori sanitari. Al dirigente responsabile del servizio Giuseppe Vitobello, al coordinatore infermieristico Federico Ruta e alle loro equipe, ma anche alle equipe delle Anestesia e a tutti gli altri operatori direttamente e indirettamente coinvolti nella donazione degli organi e dei tessuti va il nostro ringraziamento”.