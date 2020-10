Donato Ventura: “Cari amministratori, noi disabili non siamo cittadini di serie B”

A scrivere è Donato Ventura, il 33enne biscegliese affetto da Distrofia muscolare di Duchenne, una malattia genetica progressiva, la cui storia è stata raccontata da Bisceglie24. Donato vive da sempre in carrozzina e ha raggiunto, grazie a una raccolta fondi solidale, il suo obiettivo: una macchina adattabile alle sue esigenze per spostarsi per visite mediche (leggi qui).

Ma, ci scrive, incontra ostacoli perenni soprattutto in città. “Assisto troppo spesso a posti riservati a disabili, anche numerati, occupati da automobilisti senza scrupoli, da camion o furgoni che scaricano in vari esercizi commerciali, ma anche in prossimità di scivoli per disabili impedendo a noi in carrozzina di procedere correttamente”.

“Chiedo al sindaco Angelantonio Angarano, a tutta l’Amministrazione comunale e al Comandante della Polizia Locale di agire con ‘tolleranza zero’ per chi parcheggia davanti agli scivoli e sui parcheggi riservati a PERSONE con disabilità, oltre alla presenza di più agenti, ci scrive Donato.

“In questi anni le amministrazioni precedenti non hanno preso granché a cuore questo problema. Noi disabili non siamo cittadini di serie B, siamo persone come tutti le altre: anche noi abbiamo diritto ad uscire“, sottolinea Donato Ventura.

Bisceglie24 è ovviamente disponibile ad accogliere repliche da parte degli amministratori e a iniziative volte a sensibilizzare sui temi affrontati da Donato.