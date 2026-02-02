Donati libri agli ospiti di Villa Giulia, l’iniziativa della Pro Loco Unpli di Bisceglie / FOTO

L’associazione Pro Loco Unpli di Bisceglie aps, con il coordinamento del socio Maurizio Evangelista, Direttore artistico di “Notte di Poesia al Dolmen”, ha donato alcuni volumi di libri di lettura per i bambini del centro diurno di Villa Giulia a Bisceglie.

L’iniziativa solidale si è svolta alcuni giorni fa sul finire delle festività natalizie e rientra nel novero degli eventi organizzati dall’associazione biscegliese presieduta da Pierpaolo Sinigaglia.

I volumi sono in particolar modo rivolti alla fascia di età “scuola primaria e media”.

“Siamo molto contenti di aver donato libri, potenti strumenti di cultura attiva, a bambine e bambini di una realtà importante della nostra città – sostiene Maurizio Evangelista -. Grazie a Suor Chiara per la disponibilità e alla Pro Loco per questa bella possibilità”.

“Grazie a Maurizio per aver avuto questa intuizione nobile e solidale – dichiara Pierpaolo Sinigaglia – e grazie alla struttura di Villa Giulia per la disponibilità e l’ospitalità. La Pro Loco sarà sempre pronta a

sposare progetti simile e a mettersi al servizio della comunità”.