“Dona un sorriso a chi non ce l’ha”, raccolta alimenti e giocattoli per famiglie in difficoltà / INFO

L’Associazione Culturale TECLAS in collaborazione con Nicola Silvestris (gruppo Facebook ‘Bisceglie in piazza’) e Marco Di Leo, del referente del progetto, organizza una raccolta di giocattoli e alimenti da donare alle famiglie in difficoltà ed ai bambini meno fortunati.

L’iniziativa prevede la raccolta di prodotti alimentari a lunga conservazione (pasta, riso, farina, zucchero, biscotti, latte, legumi, pomodori pelati e tonno in scatola). Giocattoli, nuovi e usati, in ottime condizioni, ben puliti e funzionanti.

“E’ importante che i giocattoli usati non finiscano tra i rifiuti – si legge nella nota a firma Antonia Maria D’Ambrosio, presidente Associazione Culturale TECLAS – dato che potrebbero essere riutilizzati e fare la felicità di molti bambini, soprattutto in momenti particolari come questo che stiamo vivendo. I giocattoli che a volte sono tanti, davvero troppi. E non sappiamo come disfarcene, anche perché, con il passare del tempo, si accumulano negli armadi e nelle stanze dei bambini. E allora pensiamo anche a chi oggi, purtroppo, è in difficoltà e doniamoli, perché una volta regalati, potranno fare la gioia di altri piccoli rendendo felici anche i nostri figli, che impareranno, sperimentandola, la bellezza dell’atto del donare e noi stessi”.

La raccolta verrà effettuata in via Gramsci 41, nei pressi della Posta Centrale, tutti i giorni dal lunedì al sabato sino al 20 Dicembre 2022 dalle ore 17.30 alle ore 21.00