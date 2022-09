Don Pasquale Uva, celebrazioni in memoria del 67° anniversario della scomparsa

In occasione del 67° anniversario della nascita al cielo del Venerabile Don Pasquale Uva oggi, martedì 13 settembre prossimo, alle ore 11, presso il Tempio di San Giuseppe, a Bisceglie, si svolgerà una solenne concelebrazione presieduta da S.E.R. Mons. Salvatore Ligorio, Arcivescovo Metropolita di Potenza, Muro Lucano, Marsico Nuovo, con la partecipazione degli Ecc.mi Arcivescovi e Vescovi di Puglia.

In serata, alle ore 20, sul sagrato del Tempio (ingresso libero), è inoltre in programma un nuovo allestimento dello spettacolo intitolato “Dedicato a Don Pasquale”, con il Teatro del Viaggio. L’evento, promosso nell’importante ricorrenza da Universo Salute – Opera Don Uva e Congregazione Ancelle della Divina Provvidenza, nell’ambito del calendario di eventi del Centenario di fondazione dell’Opera e della Congregazione, è firmato dal regista Gianluigi Belsito.

“Non è propriamente una biografia ad andare in scena, perché – spiega l’autore – gli avvenimenti raccontati non seguono un filo logico e cronologico, né vengono citati nomi, anche se quasi tutti i personaggi sono realmente vissuti. L’unico nome costantemente presente, infatti, è quello di Don Pasquale. Perché questo spettacolo va pensato come un omaggio a colui che può considerarsi a pieno titolo un altro Santo dei biscegliesi”.

Il cast, con Uccio Carelli sempre nei panni del protagonista e la voce di Vanna Sasso, prevede qualche aggiunta come il tenore Carlo Monopoli e il poeta dialettale Natale Di Leo. Sul palco, Marco Jacopo Montaruli, Pino Tatoli, Isa Papagni, Franco Mastrodonato, Mariantonietta Campobasso, Girolamo Spagnoletti, Sonia Storelli, Vincenzo Lopopolo, Wilma De Feudis, Antonio Quercia, Michelangelo Camero, Cindy Gjergji, Antonia Colabella, Daniela Belsito, Nadia Di Liddo, Lucia Favuzzi, Chiara Scarcelli, Felice La Notte, Emanuele Rosa, Angela Musci, Angela Uva, Anna De Felice, Angelica Uva, Anna Marino Squeo, Carmela Ricchiuti, Cecilia Bruni, Dina Matera, Giulia Ciccolella, Giusy Laluce, Maria Teresa Scoccimarro, Mariella Lacalamita, Valentino Gadaleta, Mariella Pasquale e Riccardo Campana alla chitarra.