Don Franco Lorusso comincia il suo ministero alla parrocchia di Sant’Andrea

Questa sera, 29 novembre alle 18:30, nella parrocchia Sant’Andrea Apostolo di Bisceglie, Don Franco Lorusso inizierà ufficialmente il suo ministero di parroco durante la celebrazione eucaristica presieduta dall’Arcivescovo Mons. Leonardo D’Ascenzo. Succede a Don Giuseppe Mazzilli.

Nato a Bisceglie l’8 maggio 1963, don Franco cresce nella comunità di Santa Maria della Misericordia, dove fin da giovanissimo partecipa attivamente alle attività dell’Azione Cattolica dei Ragazzi. Dopo gli studi al liceo scientifico “Leonardo da Vinci”, nel 1982 entra nel Seminario Regionale di Molfetta per la formazione filosofico-teologica.

Ordinato sacerdote il 1º aprile 1989, diventa vicario parrocchiale di Santa Maria della Misericordia, assistente diocesano Acr e docente di religione cattolica alla scuola media Monterisi. Prosegue poi la sua formazione accademica a Roma, alla Pontificia Università Lateranense, specializzandosi in Scienze delle religioni.

Dal 1991 al 1994 svolge il ruolo di educatore nel Seminario Regionale di Molfetta, mentre dal 1994 al 2010 guida la parrocchia di Santa Maria della Misericordia. È stato anche direttore dell’Ufficio diocesano di pastorale sociale (2000-2010) e, dal 2010 al 2022, vicario episcopale per la zona pastorale di Bisceglie.

Dal 2010 all’agosto 2025 è stato parroco di Santa Maria di Passavia. Attualmente ricopre anche i ruoli di assistente regionale e diocesano del Meic e della comunità Arca dell’Alleanza. Dal 1º settembre 2025 è stato nominato parroco di Sant’Andrea Apostolo, incarico che assumerà ufficialmente con la celebrazione del 29 novembre. (Fonte foto: Arcidioecesi Trani)