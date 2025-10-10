Don Ferdinando Cascella nuovo parroco a Rieti: al via il suo ministero nella parrocchia

Un nuovo cammino pastorale si apre per don Ferdinando Cascella, già parroco della chiesa di San Lorenzo in Bisceglie, che da sabato 11 ottobre inizierà ufficialmente il suo servizio come parroco della parrocchia Santa Maria Madre della Chiesa a Rieti. La celebrazione eucaristica che segnerà l’inizio del suo ministero sarà presieduta dal vescovo di Rieti, mons. Vito Piccinonna, alle ore 18:00, nella stessa parrocchia.

La nomina di don Ferdinando era stata annunciata lo scorso 3 luglio dall’arcivescovo mons. Leonardo D’Ascenzo in una lettera alla Chiesa diocesana di Trani-Barletta-Bisceglie, nella quale si comunicavano alcune nuove assegnazioni pastorali. L’incarico a Rieti rientra nel progetto di cooperazione tra diocesi italiane, un’iniziativa che promuove il sostegno e la collaborazione reciproca tra diverse comunità ecclesiali del Paese.

«A nome mio e dell’intera Arcidiocesi di Trani-Barletta-Bisceglie – ha dichiarato mons. D’Ascenzo – rivolgo a don Ferdinando i più sinceri auguri per il nuovo incarico nella diocesi di Rieti. Lo ringrazio per la sua disponibilità sincera e generosa nell’aderire a questo progetto di cooperazione tra le Chiese italiane, segno di comunione e fraternità ecclesiale».

Nato a Bisceglie il 20 giugno 1980, don Ferdinando Cascella è cresciuto nella parrocchia Ss. Salvatore di Margherita di Savoia. Ha seguito il suo percorso formativo nel Seminario Arcivescovile diocesano di Bisceglie e nel Pontificio Seminario Regionale di Molfetta, ricevendo l’ordinazione sacerdotale il 30 settembre 2005 nella sua parrocchia di origine.

Dopo l’ordinazione, ha ricoperto diversi ruoli di rilievo nella diocesi: è stato vice-rettore del Seminario Arcivescovile di Bisceglie, direttore del Centro Diocesano Vocazioni e, dal 3 settembre 2008, parroco della chiesa di San Lorenzo in Bisceglie. Nel 2017 gli è stato affidato anche l’incarico di direttore del Centro Missionario Diocesano, ruolo che ha svolto con dedizione fino alla nuova chiamata a Rieti.

Con la nomina a parroco della Santa Maria Madre della Chiesa, don Ferdinando Cascella apre un nuovo capitolo del suo ministero sacerdotale, portando nella diocesi laziale l’esperienza, la sensibilità pastorale e la profonda umanità maturate in vent’anni di servizio nella Chiesa di Trani-Barletta-Bisceglie.