Don Aurelio Carella inizia il suo ministero parrocchiale a Santa Maria di Passavia

Oggi, 14 dicembre, nella parrocchia di Santa Maria di Passavia a Bisceglie, durante la celebrazione eucaristica delle ore 19 presieduta dall’arcivescovo mons. Leonardo D’Ascenzo, don Aurelio Carella inizierà ufficialmente il suo ministero di amministratore parrocchiale.

Nato a Bari il 27 febbraio 1990 e cresciuto a Trani, don Aurelio Carella ha maturato la propria formazione ecclesiale nella parrocchia di San Giuseppe, nell’Azione Cattolica e attraverso il percorso giovani del movimento FAC di Roma. Forte anche di radici familiari significative, porta con sé il ricordo del nonno, il professor Aurelio Carella, artista canosino autore di numerose opere presenti nelle chiese del territorio.

Il suo cammino di studi ha abbracciato filosofia, teologia, pedagogia e scienze umane, fino alla formazione presbiterale nel Seminario Regionale Pio XI di Molfetta. Ordinato sacerdote il 24 giugno 2017 da mons. Giovan Battista Pichierri insieme a don Vincenzo Giannico, ha ricoperto gli incarichi di vicario parrocchiale presso la Sacra Famiglia a Corato, il Cuore Immacolato di Maria a Barletta, e successivamente nelle parrocchie San Silvestro e Santi Matteo e Nicolò a Bisceglie.

Il suo impegno nella Pastorale Giovanile lo ha visto attivo come responsabile zonale per Barletta e Bisceglie, ruolo che oggi ricopre a livello diocesano come codirettore insieme a Martina Perrone e Angelo Michele Larosa. Dal 1° settembre scorso è stato accolto nella comunità di Santa Maria di Passavia, dove subentra a don Francesco Lorusso nel servizio di guida pastorale.

La celebrazione di domenica segnerà così l’avvio ufficiale del suo nuovo ministero, accolto con grande attesa e fiducia dalla comunità parrocchiale.