Domenica si registra a Bisceglie la trasmissione “Camper”: divieto di sosta su alcuni tratti litoranea

Divieto di sosta con rimozione coatta per tutti i veicoli in Carrara Salsello, nel tratto compreso dall’intersezione con Largo Salsello fino al civico 71 e lungo la Panoramica Umberto Paternostro nel tratto dall’intersezione con Viale La Testa fino al civico 281. È questo il provvedimento disposto dal Comune di Bisceglie nella giornata di domenica 30 giugno, dalle ore 7.00 alle 16.00.

Tali limitazioni alla sosta veicolare si rendono necessarie, è riportato nell’ordinanza, “al fine di agevolare i servizi per le riprese televisive effettuate nell’ambito del territorio comunale dalla RAI” per il programma ‘’Camper’’, la nota trasmissione di Rai1 condotta da Marcello Masi in cui per l’occasione “saranno trattati temi inerenti la sostenibilità, il verde e l’agricoltura urbana, nonché la conservazione e tutela del patrimonio artistico, naturalistisco e prodotti enogastronomici della città di Bisceglie”.

“Per poter effettuare le riprese ed allestire il campo base operativo con i mezzi della produzione televisiva è necessario interdire la sosta veicolare in specifiche aree con divieto di sosta e rimozione coatta per tutti i veicoli, ad eccezione di quelli autorizzati dalla produzione televisiva”, conclude l’ordinanza.