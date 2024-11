Domani la consegna dell’Aiuola della Gentilezza all’Istituto San Bosco-Battisti-Ferraris

In occasione della Giornata Mondiale della Gentilezza, domani, mercoledì 13 novembre, alle ore 10 l’Amministrazione Comunale di Bisceglie, in collaborazione con l’Istituto Comprensivo San Giovanni Bosco-Battisti-Ferraris, consegnerà l’“Aiuola della Gentilezza”, situata in Piazza Don Milani, alla Comunità scolastica, che se ne prenderà cura insieme ai cittadini che vorranno essere di ausilio.

Questa iniziativa coinvolgerà gli studenti delle scuole San Giovanni Bosco e Angela Di Bari, con l’obiettivo di promuovere la gentilezza come valore che ispira comportamenti virtuosi, a partire dal rispetto per i luoghi pubblici che appartengono alla collettività. Nel corso del tempo, i bambini, insieme alle loro insegnanti, si prenderanno cura dell’aiuola con il supporto dell’Amministrazione.

Saranno presenti, oltre ai bimbi, veri protagonisti di questa giornata, insieme ai docenti, il Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo San Giovanni Bosco – Battisti – Ferraris, Domenico Cosmai, l’Assessore alla Gentilezza della Città di Bisceglie, Roberta Rigante, l’Assessore comunale alle politiche scolastiche Loredana Bianco, l’assessore alle Manutenzioni, Angela Monterisi e il Sindaco di Bisceglie, Angelantonio Angarano.