Domani Iiss “Cosmai” inaugura “Isola della legalità”: rotonda di via Giuliani cambia volto

Domani mattina, 8 Aprile 2021, alle ore 10, si svolgerà l’inaugurazione de “L’isola della legalità”: la rotonda, situata tra via Mauro Giuliani e via Cala dell’Arciprete, assumerà un nuovo significato, ergendosi come monumento alla memoria della lotta contro le mafie e contro l’illegalità. Circondata da aforismi che invitano alla riflessione, la rotonda è dedicata al ricordo e all’impegno di uomini come Giovanni Falcone, Paolo Borsellino, Peppino Impastato e Sergio Cosmai, il cui nome è legato all’istituzione scolastica biscegliese che ne ha promosso la realizzazione.

Il progetto, infatti, avviato qualche anno fa dall’IISS “Sergio Cosmai”, nasce dall’idea che la Legalità debba essere l’obiettivo primario nella missione educativa dell’istituto. È stato finalmente possibile portarlo a compimento grazie ai fondi di istituto e ai contributi PON.

La cerimonia inaugurale si svolgerà alla presenza del sindaco della città Angelantonio Angarano e dell’assessore alla cultura prof.ssa Loredana Bianco, dell’Assessore ai Servizi Sociali avv. Roberta Rigante e del Dirigente Scolastico dell’IISS prof. Donato Musci, ideatore e promotore di questo progetto. Ospite d’onore sarà la prof.ssa Tiziana Palazzo, che interverrà assieme al prof. Giovanni Salvemini, referente per la legalità IISS Cosmai. Presente anche una rappresentanza, necessariamente molto ristretta a causa delle restrizioni in vigore, di genitori e alunni della scuola. L’evento sarà trasmesso in streaming sulle pagine social dell’istituto.