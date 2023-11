Docenti e personale Ata del “Dell’Olio” rispondono al presidente della provincia Bat

I docenti e il personale Ata dell’I.I.S.S. “G. Dell’Olio” di Bisceglie in riferimento al comunicato del Presidente della Provincia Bat Lodispoto (LEGGI QUI), ribadiscono quanto segue:

“Così come già scritto nel nostro comunicato di venerdì, i fatti a cui si facciamo riferimento sono avvenuti in data successiva alla Determinazione Dirigenziale n.1017 del 14/09/2023 relativa a lavori strutturali. A seguito degli eventi sopravvenuti le 15 aule site al piano rialzato e al primo piano dell’ala sinistra dell’Istituto, dal 17 ottobre u.s., sono state interdette all’accesso di studenti, docenti e personale Ata. Tali eventi comportano lavori di somma urgenza beni diversi da quelli sopra indicati. Nel tavolo tecnico che si è tenuto il 03/11 dinanzi a Sua Eccellenza il Prefetto è stato ribadito dal Presidente l’inizio dei lavori, senza specificarne tipologia e data. Il giorno 7/11 una delegazione di docenti ha incontrato il Sindaco di Bisceglie ottenendo rassicurazioni di un inizio dei lavori in settimana (la scorsa)”.

“Sono passati ben 30 giorni dagli eventi del 17/10 ma nessuno ci ha fornito date precise di inizio dei lavori necessari almeno a ripristinare le aule del piano inferiore, così come non è venuto nessun tecnico a verificare quali lavori di somma urgenza effettuare, come affermato dal Presidente Lodispoto. Il mancato funzionamento delle aule del piano inferiore costringe alunne e alunni con i rispettivi docenti a svolgere le attività nell’androne della scuola, sul ballatoio e davanti all’ex bar, con evidenti disagi alle attività didattiche. I laboratori linguistico, informatico e fisica adibiti ad aule, piuttosto che al loro naturale scopo, impedisco l’utilizzo a tutti gli altri alunni. Tutte le TV locali e i giornali che in questi giorni ci hanno raggiunto a scuola hanno constatato le condizioni in cui lavoriamo esprimendoci la loro solidarietà ed il loro stupore”, si legge nel comunicato.

Alla luce di tutto quanto sopra indicato, docenti e personale Ata invitano ufficialmente il Presidente della Provincia Bat e l’intero consiglio provinciale a far visita a scuola di mattina e a “rendersi conto delle condizioni in cui si svolge il nostro lavoro, cosi invece di dichiarare che diamo notizie infondate, diano loro al più presto risposte utili e certe al nostro disagio”.

“Non intendiamo aprire un dibattito polemico con il Presidente Lodisposto o con altri, ma in mancanza di risposte concrete e fattive, continueremo a far sentire la nostra voce in tutte le sedi opportune e necessarie, per il bene dei nostri alunne ed alunni”, concludono i Docenti e gli Ata dell’I.I.S.S. “G. Dell’Olio” di Bisceglie.