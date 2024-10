Divertimento e solidarietà al torneo di padel organizzato dal Rotaract Bisceglie

Si è concluso con grande partecipazione e spirito di solidarietà il primo torneo di padel a scopo benefico, organizzato dal Rotaract Club di Bisceglie con la collaborazione dei giovanissimi dell’Interact di Bisceglie.

L’evento ha visto la partecipazione di numerosi appassionati e cittadini che hanno dato il loro contributo a una causa importante. I fondi raccolti durante il torneo saranno devoluti al progetto “Prima le mamme e i bambini. Persone e competenze”, in collaborazione con il CUAMM – Medici con l’Africa, con l’obiettivo di migliorare l’accesso e la qualità dell’assistenza sanitaria per mamme e neonati presso il principale ospedale materno-infantile di Free Town in Sierra Leone. Il CUAMM, da oltre 70 anni impegnato nel migliorare i servizi sanitari in Africa, si concentra sulla formazione di personale locale e sulla fornitura di attrezzature e cure adeguate, con l’obiettivo di ridurre la mortalità durante gravidanza, parto e nei primi giorni di vita del neonato.

I fondi raccolti saranno interamente destinati al service “Prima le mamme e i bambini. Persone e competenze” con il quale si raccoglieranno fondi per l’acquisto di due pompe ad infusione per il pronto soccorso del principale ospedale materno infantile della capitale della sierra leone Freetown per garantire migliore assistenza clinica di qualità per le mamme e i loro neonati che si rivolgono all’ospedale.