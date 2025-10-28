“Disturbi del comportamento alimentare”, incontro per genitori e adolescenti promosso da Epass

“Disturbi del comportamento alimentare: parliamone insieme” è il titolo dell’incontro organizzato da Epass, in programma martedì 28 ottobre alle ore 19.00 presso l’Auditorium don Pierino Arcieri di piazza C.A. Dalla Chiesa 12 a Bisceglie.

L’iniziativa, aperta a tutti e rivolta in particolare a genitori e adolescenti, rientra nel percorso di incontri promossi dall’associazione per il sostegno alla genitorialità e la promozione del benessere psicologico, relazionale e sociale. L’obiettivo è creare uno spazio di confronto e riflessione su un tema di grande attualità, incoraggiando la consapevolezza e la prevenzione dei disturbi legati al rapporto con il cibo e con la propria immagine corporea.

A moderare l’incontro sarà Mauro Palmiotti, psicologo e direttore del Consultorio Familiare di Epass. Interverranno Daniela Bianco, psicologa esperta in Psicologia del Comportamento Alimentare, e Giovanna Giallongo, medico specialista in Nutrizione Clinica e autrice del volume “L’alimentazione consapevole. Conoscere il cibo per prevenire e curare le malattie”. A completare il panel, il professor Gennaro Giancaspro, dottore in Scienze Motorie, che offrirà un contributo sul ruolo dell’attività fisica nella promozione del benessere globale.

Attraverso un approccio partecipativo, l’incontro mira a sostenere i genitori nel loro ruolo educativo e a diffondere una cultura della prevenzione e del benessere, fornendo strumenti pratici per affrontare con consapevolezza le sfide della crescita e dell’adolescenza.

La partecipazione è gratuita e aperta a tutti. Per informazioni è possibile contattare Epass ai numeri 338 8520143 (WhatsApp) e 080 3927111 dalle ore 18:00 alle 20:00.