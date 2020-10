Distrofia Muscolare, raccolta fondi pro Donato Ventura, la nuova auto è realtà: “Grazie a tutti”

Ha raggiunto il suo obiettivo il 31enne biscegliese Donato Ventura, affetto da Distrofia Muscolare di Duchenne, che necessitava di una nuova e particolare auto per uscire di casa per fare visite mediche indispensabili per la sua salute.

Donato, grazie alla solidarietà mostrata nel corso della maratona solidale, è riuscito a raggiungere la somma di 17mila euro ai quali vanno aggiunti 6mila donati da un privato cittadino che ha preferito rimanere anonimo. Totale 23mila euro. “Ho trovato un’auto usata con tetto alto e pedana elettrica”, ha scritto entusiasta Donato Ventura sul suo profilo Facebook.

“Ora mancano soltanto degli adattamenti per collegare gli apparecchi elettromedicali che uso ogni giorno”, ha precisato Donato che, a Bisceglie24, spiega: “Voglio ringraziare tutti coloro che hanno mostrato generosità e solidarietà nei confronti del mio problema. Associazioni come Confcommercio, Assolocali, Muvt, Bisceglie Illuminata, Musica e Tradizioni, la Compagnia Dialettale Biscegliese, il Rotaract, la redazione di Bisceglie24, La Gazzetta del Mezzogiorno, Telenorba, Telesveva, Vito Rizzitelli per l’evento del 4 agosto, i miei concittadini che hanno organizzato la serata estiva a Salsello (Massimiliano Cuccovillo, Roberto Sasso, Giulio Villani e Francesco Sasso) tutte le realtà che hanno contribuito con iniziative solidali e tutti i cittadini, di tutte le età, che hanno raccolto somme grandi e piccole in mio favore come le attività commerciali che hanno posto un salvadanaio per la mia causa. Grazie davvero a tutti”.

Poi aggiunge: “Grazie anche a due politici locali che hanno donato privatamente una somma e che preferiscono rimanere anonimi. Purtroppo dall’Ente Comune non è arrivato alcun contributo, ma l’importante è aver raggiunto, grazie alla solidarietà dei biscegliesi, un obiettivo che per me è vitale”.