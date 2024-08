Disinfestazione antialare, interventi programmati anche ad agosto

Prosegue anche nel mese di agosto il programma di deblattizzazione, derattizzazione e disinfestazione in tutto il territorio di Bisceglie. A seguito dell’ordinanza sindacale per prevenire l’insorgenza di casi di West Nile Virus, l’intervento di disinfestazione antialare inizialmente previsto per lunedì 5 è anticipato a venerdì 2 agosto, dalle ore 23:00 fino alle ore 5:00 del mattino successivo.

Un secondo trattamento verrà realizzato lunedì 19 agosto, dalle ore 23:00 fino alle ore 5:00 del mattino successivo. Si raccomanda ai cittadini di mantenere chiuse porte e finestre durante questi orari e di adottare tutte le precauzioni necessarie per evitare possibili contaminazioni di persone, animali, indumenti e derrate alimentari lasciate all’esterno delle abitazioni.

I trattamenti proseguiranno anche nel mese di settembre, le date verranno comunicate progressivamente.

Per garantire l’efficacia di tutti questi interventi reiterati e mirati è fondamentale integrare tali azioni con attività di pulizia e disinfestazione nelle aree private e nei condomini. La collaborazione di tutti i cittadini è essenziale per prevenire la proliferazione di topi e insetti. Pertanto, si raccomanda di non abbandonare rifiuti per strada e di conferire i rifiuti correttamente differenziati, rispettando rigorosamente i giorni e gli orari di raccolta.