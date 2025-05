Disinfestazione a Bisceglie, ecco il calendario aggiornato con le nuove date

Le operazioni di disinfestazione contro mosche e zanzare previste per giovedì 15 e venerdì 16 maggio, rinviate a causa del maltempo, sono state riprogrammate per giovedì 22 e venerdì 23 maggio, nella fascia oraria dalle 23:00 alle 5:00 del mattino successivo. Restano inoltre confermati gli interventi di deblattizzazione nelle giornate dal 29 a 31 maggio.

“Si raccomanda ai cittadini – comunicano da Palazzo San Domenico – di tenere porte e finestre ben chiuse durante le date e gli orari in cui sono previsti gli interventi (23-24 maggio e 29-31 maggio, dalle 23.00 alle 05.00) e di adottare ogni precauzione utile a evitare contaminazioni di persone, animali o alimenti”.

Si ricorda che, per prevenire il proliferare di insetti e roditori, è fondamentale non abbandonare rifiuti per strada e conferire correttamente i rifiuti differenziati nei giorni e orari stabiliti.