Diritti, legalità e giustizia sociale: al via a Bisceglie ciclo di letture per bambini e ragazzi

Un viaggio tra le pagine per scoprire il valore della giustizia, della legalità e dei diritti. È il senso del ricco calendario di letture animate, al via martedì 20 maggio, rivolto a bambini e ragazzi e promosso dal Comune di Bisceglie, in collaborazione con Avviso Pubblico e Libera. Il progetto rientra nell’ambito delle iniziative per il quarantesimo anniversario della morte di Sergio Cosmai, testimone di integrità e coraggio civile, direttore del carcere di Cosenza assassinato dalla ‘ndrangheta nel 1985.

Due i percorsi previsti, a partecipazione gratuita: uno dedicato agli alunni delle scuole secondarie di primo grado (11-13 anni), presso la Nuova Biblioteca Comunale ‘Mons Pompeo Sarnelli’ in via Frisari 3, e uno rivolto ai più piccoli delle scuole primarie (6-10 anni), ospitato dalla libreria “Abbraccio alla Vita”, in via XXIV maggio 44.

Il calendario di appuntamenti, da maggio a dicembre 2025, propone una selezione di titoli, curata dalla Cooperativa Lilith Med2000 e dallo staff della libreria ‘Abbraccio alla Vita‘, che affrontano in modo accessibile e coinvolgente temi come il contrasto alle mafie, la libertà, l’identità, l’educazione civica, la giustizia sociale e i diritti fondamentali.

“Educare alla legalità e al rispetto dei diritti è nostro dovere e compito che questa Amministrazione persegue da sempre con passione. Siamo convinti sia il modo migliore per ricordare davvero Sergio Cosmai”, hanno commentato il Sindaco Angelantonio Angarano e l’Assessore alla cultura Loredana Bianco. “Con questa iniziativa, lo facciamo parlando ai bambini con il linguaggio che meglio conoscono: quello delle storie, dei libri e della fantasia, per sostenere la loro crescita di cittadini consapevoli, liberi e responsabili”.

È possibile prenotare gratuitamente per una o più letture attraverso i moduli disponibili ai seguenti link:

Nuova Biblioteca Comunale Mons. Pompeo Sarnelli (11-13 anni): https://forms.gle/fYEH27j19vYaSEUJ7

Libreria “Abbraccio alla Vita” (6-10 anni): https://forms.gle/xnGYF2yRyRsowEFh9

Questo il calendario completo delle letture:

Nuova Biblioteca Comunale Mons. Pompeo Sarnelli (11-13 anni)

· Martedì 20 maggio – Il giudice e il bambino (Fazi)

· Mercoledì 11 giugno – Paolo Borsellino parla ai ragazzi (Feltrinelli)

· Mercoledì 10 settembre – Donne e Antimafia. Dieci coraggiose protagoniste della lotta alla mafia (BeccoGiallo)

· Giovedì 16 ottobre – Vita sotto scorta in Paolo Sono (Giunti)

· Venerdì 14 novembre – Storie di eroica disobbedienza. Io dico NO! (Einaudi Ragazzi)

· Giovedì 4 dicembre – Io, Emanuela. Agente della scorta di Paolo (Einaudi Ragazzi)

Libreria “Abbraccio alla Vita” (6-10 anni)

· Mercoledì 21 maggio – Di qui non si passa (Topipittori)

· Martedì 17 giugno – Prima di tagliare un albero (Camelozampa)

· Sabato 20 settembre – Julian è una sirena (Franco Cosimo Panini)

· Venerdì 10 ottobre – Orizzonti (Carthusia)

· Venerdì 14 novembre – Il gigante, la bambina, il dizionario (Babalibri)