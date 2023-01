Diplomarsi da adulti, al via accordo tra CPIA Bat “Gino Strada” e scuole biscegliesi

Il Centro Provinciale Istruzione degli Adulti della BAT “Gino Strada“, con sede a Bisceglie presso la scuola Media “Cesare Battisti”, e l’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “Sergio Cosmai“, hanno stipulato un accordo che parte oggi, 24 gennaio. Obiettivo è la collaborazione tra i due Istituti al fine di facilitare il conseguimento del diploma in “Servizi per la Sanità e l’Assistenza sociale“. Sostanzialmente, gli alunni del “Gino Strada” da quest’anno potranno accedere direttamente al terzo anno dell’Istituto “Cosmai”.

Il CPIA BAT “Gino Strada” organizza, oltre ai corsi di italiano per stranieri, anche corsi di scuola media (tre anni in uno) e corsi per il biennio della scuola superiore, corrispondenti all’obbligo formativo (due anni in uno). Il passaggio diretto al terzo anno di scuola superiore sarà possibile grazie all’attivazione di percorsi di riallineamento della durata di 80 ore che gli alunni del “Gino Strada” avranno la possibilità di frequentare presso l’Istituto “Cosmai” già a partire da febbraio. Gli alunni avranno modo così modo di integrare nel loro percorso formativo di base le materie caratterizzanti del percorso didattico successivo e maturarne le relative competenze.

L’accordo si propone come una sperimentazione di durata triennale a partire dall’anno scolastico 2022-2023 e prevede la condivisione di attrezzature, tecnologie, laboratori, ambienti di apprendimento, risorse umane. Il dirigente scolastico Farina ha dichiarato: «Ringrazio la dirigente scolastica del “Cosmai”, prof.ssa Maura Iannelli, che ha subito mostrato fattiva disponibilità e spirito di collaborazione per la nostra proposta. Un sincero ringraziamento anche alla prof.ssa Rosa Sgaramella, coordinatrice della sede del CPIA “Gino Strada” su Bisceglie, e il prof. Francesco Maradaie, funzione strumentale per i rapporti con le scuole di secondo livello, che hanno seguito l’iter dell’accordo con impegno ed entusiasmo. Non cesseremo di cercare nuove idee per riaccendere la voglia di imparare in quanti pensavamo di essere ormai fuori dal sistema d’istruzione, dimenticando che …non è mai troppo tardi».