Dipendenza da Gioco d’Azzardo, fa tappa a Bisceglie il progetto “La Grande Scommessa”

“La Grande Scommessa” il progetto per la sensibilizzazione e il contrasto alla dipendenza da Gioco d’Azzardo Patologico organizzato dal Dipartimento Dipendenze Patologiche – Servizio GAP della ASL BAT in collaborazione con Puglia Culture fa tappa a Bisceglie e a Trani.

Appuntamento martedì 29 ottobre alle 20:30 alle Vecchie Segherie Mastrototaro e il 7 novembre al palazzo delle Arti “Beltrani”, per la replica della lettura scenica di “Un Giocatore” di e con Michele Santeramo. Uno spettacolo ispirato alle storie dei pazienti in cura presso il GAP della Asl Bt, servizio per il contrasto al Gioco d’Azzardo Patologico, che hanno partecipato al laboratorio di scrittura creativa con Michele Santeramo.

Lo spettacolo sarà preceduto dalla proiezione del video trailer “Vincere Facile” dello short movie di Alessandro Piva: una raccolta di voci che intrecciano storie e informazioni in un dialogo tra sanità pubblica e vittime.

L’iniziativa ha l’obiettivo di sensibilizzare il pubblico sul tema la dipendenza da gioco d’azzardo patologico per contrastare e prevenire la dipendenza.

L’ingresso è gratuito con prenotazione scrivendo nominativi e data dello spettacolo a cui si intende prender parte, al seguente indirizzo email gap.barletta@aslbat.it