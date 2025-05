Dipendenti McDonald’s Bisceglie rimuovono rifiuti da parcheggio Arena del Mare

“I dipendenti del Ristorante McDonald’s di Bisceglie si sono ancora distinti in un’azione utile alla collettività, rimuovendo rifiuti dal parcheggio Arena del Mare sulla litoranea di Ponente, un’area che proprio in questi giorni abbiamo ripulito dall’erba per renderla fruibile con l’approssimarsi della bella stagione”. Lo rendo noto il Sindaco di Bisceglie Angelantonio Angarano.

“Grazie a tutti ragazzi. Mentre c’è chi sporca senza rispetto per l’ambiente e gli altri – conclude il Sindaco Angarano – ci sono cittadini sensibili che si adoperano per il bene di tutti e una Città più bella, pulita e ospitale”.