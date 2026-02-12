Mario Pellegrino, sacerdote fidei donum in Brasile, ha annunciato di essersi trasferito presso la nuova parrocchia di San Giuseppe, nella città di Pinheiro, dove svolgerà il suo servizio sacerdotale fino a metà del prossimo anno, quando è previsto il rientro in Italia. Svolgerà il suo servizio pastorale insieme a padre Maribelton, che è stato nominato economo diocesano.
«Sono rimasto a Mirinzal per sette anni, dove oltre al servizio con il popolo di Dio di questa terra e un´attenzione privilegiata alle famiglie e villaggi ricchi della presenza e dell´amore di Dio, ma carenti dei diritti basici di una vita dignitosa e autentica, lascio realizzata la costruzione della nuova Chiesa Matrice (già pronta con finestre e porte) e la realizzazione della settimana missionaria in tutti i villaggi della parrocchia con circa trecentocinquanta missionari laici e sette sacerdoti (ciascuno dei quali mi ha offerto la disponibilità di uno o due giorni per confessare e visitare i malati). Vi chiedo umilmente di pregare per me, per la mia salute e per il ministero sacerdotale», ha dichiarato Don Mario in un messaggio rivolto ai fedeli della Arcidiocesi di Trani-Barletta-Bisceglie.