Diocesi di Pinheiro, nuovo incarico per Don Mario Pellegrino

Mario Pellegrino, sacerdote fidei donum in Brasile, ha annunciato di essersi trasferito presso la nuova parrocchia di San Giuseppe, nella città di Pinheiro, dove svolgerà il suo servizio sacerdotale fino a metà del prossimo anno, quando è previsto il rientro in Italia. Svolgerà il suo servizio pastorale insieme a padre Maribelton, che è stato nominato economo diocesano.

«Sono rimasto a Mirinzal per sette anni, dove oltre al servizio con il popolo di Dio di questa terra e un´attenzione privilegiata alle famiglie e villaggi ricchi della presenza e dell´amore di Dio, ma carenti dei diritti basici di una vita dignitosa e autentica, lascio realizzata la costruzione della nuova Chiesa Matrice (già pronta con finestre e porte) e la realizzazione della settimana missionaria in tutti i villaggi della parrocchia con circa trecentocinquanta missionari laici e sette sacerdoti (ciascuno dei quali mi ha offerto la disponibilità di uno o due giorni per confessare e visitare i malati). Vi chiedo umilmente di pregare per me, per la mia salute e per il ministero sacerdotale», ha dichiarato Don Mario in un messaggio rivolto ai fedeli della Arcidiocesi di Trani-Barletta-Bisceglie.