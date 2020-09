DigithON, la maratona delle idee digitali slitta a ottobre e sarà in live streaming / Aperta la CALL

E’ di pochi minuti fa l’annuncio sulla pagina Facebook della maratona delle idee digitali, DigithON, delle date ufficiali dell’edizione 2020 dell’evento che coinvolge startupper, investor e giornalisti di tutta Italia.

La maratona si terrà venerdì 23 e sabato 24 ottobre ma in live streaming per far fronte alle norme anti contagio in atto.

Nei prossimi giorni il direttivo della fondazione organizzatrice diramerà il programma completo dell’evento che avrà comunque come base logistica la sede dell’Inventor Lab in via Cristoforo Colombo n. 8.

“Se hai un progetto da trasformare in opportunità, partecipa alla quinta edizione di DigithON, la più grande maratona digitale italiana! DigithON2020 è un’occasione imperdibile per 30 startup che potranno presentare il proprio progetto ad una platea di grandi investitori nazionali e internazionali, multinazionali, banche e fondi di investimento“, si legge sulla pagina social.

“Invia la tua candidatura su www.digithon.it entro il 30 settembre 2020, il comitato scientifico di DigithON selezionerà le migliori 30 startup che parteciperanno in live streaming alla maratona il 23 e 24 ottobre 2020″, scrivono gli organizzatori.

Il primo classificato si aggiudicherà un premio di 10.000 euro. Alle altre idee vincenti saranno assegnati premi messi a disposizione dalle aziende partner di DigithON.