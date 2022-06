Digithon, Boccia: “Superato record di domande per la maratona 2022”

“È partito il conto alla rovescia per l’inizio della maratona di DigithON 2022, che prenderà il via il prossimo 7 luglio. La call si è chiusa ieri a mezzanotte ed è stato superato il record di domande di partecipazione”. Ad annunciarlo è l’onorevole Francesco Boccia, fondatore di DigithON, in occasione della chiusura della “call for ideas”. Dopo sette anni, le startup che gravitano intorno alla manifestazione sono sempre di più e con le richieste di queste settimane hanno superato quota 1600.

“Da lunedì il comitato scientifico selezionerà le 100 startup che parteciperanno alla maratona digitale che si terrà in presenza, a Bisceglie, dal 7 al 10 luglio”, prosegue Boccia. “La competizione che andrà avanti, senza sosta, durante la settimana di DigithON, tra i diversi progetti e le migliori idee innovative sarà arricchita anche da approfondimenti sulla società al tempo del digitale con focus tematici su metaverso, cybersecurity, criptovalute, fisco e sanità”.