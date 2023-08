DigithON, Aulab organizza corso di formazione su cybersecurity / ISCRIZIONI GRATUITE

Due Talk gratuiti su Intelligenza Artificiale e cybersecurity dedicati agli imprenditori digitali e a tutti i partecipanti di DigithON 2023, la più grande maratona digitale d’Italia che offre alle startup la possibilità di presentare un progetto d’impresa, a Bisceglie dal 31 agosto al 3 settembre 2023: a organizzarli è Aulab, la prima Coding Factory italiana, fondata nel 2014 e da sempre impegnata nella formazione dei professionisti delle tecnologie e della comunicazione digitale di domani.

Il primo Talk si tiene il 1 settembre alle ore 18 e ha per tema “AI generativa: Le prospettive per il mondo del software di strumenti come GPT”; il secondo è previsto il 2 settembre alle ore 18 e tratta di “WordPress Security, dimostrazione di un attacco”. Le startup partecipanti possono iscriversi sul sito di Aulab. Inoltre, per chi vince DigithON 2023, Aulab mette in palio un premio speciale: un percorso di formazione in ambito secure coding composto dal corso Cyber Security DevSecOps Expert e da una consulenza di alto livello sulla cybersecurity del progetto selezionato da parte degli esperti di Aulab.

“Con DigithON, maratona digitale nazionale, il nostro territorio conferma la propria centralità per fare impresa, un luogo di incontro in cui presentare le proprie idee e di confronto con il mondo delle imprese e delle istituzioni su progettualità legate al mondo digitale che avranno un forte impatto di valore sociale ed economico. Dopo la nostra esperienza da vincitori della prima edizione di DigithON siamo lieti di tornare per premiare i vincitori 2023” ha dichiarato Davide Neve, Ceo Aulab. “Ci sembra particolarmente importante offrire la nostra consulenza strategica in materia di cybersecurity, aspetto centrale per le startup e per tutte le aziende digitali, nonchè partecipare in veste di formatori su alcuni dei temi di maggiore attualità nel mondo dell’informatica, come l’AI e la sicurezza”.

Due talk di Aulab a DigithON 2023 – Nella location delle Vecchie Segherie Mastrototaro, a Bisceglie, Giancarlo Valente – CTO e Founder di Aulab – terrà per gli imprenditori digitali che partecipano a DigithON due workshop dedicati a temi di tendenza nel mondo tech. Il primo si svolge il 1 settembre alle 18.00 ed è dedicato a “AI generativa: Le prospettive per il mondo del software di strumenti come GPT”: Giancarlo Valente parlerà di come gli algoritmi generano contenuti (testi, immagini, video e musica), quali sono gli strumenti per ottenere i risultati migliori e le sfide più affascinanti, dal prompt design fino al prompt hacking. Il secondo Talk ha per tema “WordPress Security, dimostrazione di un attacco” e si svolge il 2 settembre alle 18.00: si parlerà delle ultime tendenze in materia di sicurezza informatica e delle pratiche di sicurezza specifiche associate alla protezione di un sito WordPress, fondamentali per la reputazione online e la sicurezza degli utenti. Entrambi i workshop hanno durata di un’ora al giorno e si tengono secondo il format Beer&Code, momenti di socialità dove chi segue il workshop può anche godersi una pinta di birra.

Il premio di Aulab per una delle startup vincitrici di DigithON 2023 – Nel contesto di DigithON 2023, Aulab mette in palio un premio speciale: un percorso di formazione in ambito secure coding. Questo si compone di due step: il corso Cyber Security DevSecOps Expert, che fornisce competenze e conoscenze necessarie per integrare la sicurezza fin dalla fase di sviluppo del software; e una consulenza di alto livello sulla cybersecurity del progetto selezionato da parte degli esperti di Aulab, che forniranno una valutazione delle vulnerabilità potenziali e proporranno soluzioni per la protezione dei dati e la sicurezza dell’intera infrastruttura. In questo modo il team vincitore potrà acquisire una maggiore consapevolezza riguardo alle best practice di sicurezza informatica e rafforzare la propria posizione sul mercato.