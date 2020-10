DigithON, 400 candidature per la V edizione: in 50 andranno in finale / PROGRAMMA

Termina con un record di candidature la call for ideas della quinta edizione di DigithON, la maratona digitale più grande d’Italia: sono oltre 400 i progetti registrati sul sito www.digithon.it che verranno esaminati dal Comitato Scientifico per la finale della competition che si svolgerà – per la prima volta in live streaming per garantire la massima sicurezza vista l’emergenza sanitaria causata dal Covid-19 – il 23 e 24 ottobre.

Proprio per la straordinaria partecipazione, l’organizzazione ha inteso portare da 30 a 50 il numero di startup che si contenderanno la vittoria. La prima classificata si aggiudicherà l’assegno di 10.000 euro messo in palio da Confindustria Bari-Bat, partner princiapale di DigithON. In palio per gli inventors anche molti altri numerosi riconoscimenti tra borse di studio, premi in denaro e percorsi di accelerazione messi a disposizione dalle aziende partner, per un valore complessivo di oltre 50.000 euro.

In attesa dell’annuncio dei finalisti, previsto per il 19 ottobre, DigithON ha organizzato un Training Day curato dagli specialisti di Intesa Sanpaolo Innovation Center che si svolgerà venerdì 16 ottobre dalle ore 10.30 alle 13: un workshop completamente gratuito in live streaming su www.digithon.it, un evento formativo ricchissimo di contenuti con consigliper la presentazione delle idee digitali durante la maratona.

Ecco il programma della giornata:

Presentazione Intesa Sanpaolo Innovation Center

Un pitch deck per ogni contesto

Chi sono i vostri principali stakeholder

Cosa deve contenere un pitch deck

Suggerimenti e risorse per allenarsi

Road to DigithON 2020

La premiazione delle idee vincenti avrà luogo il 31 ottobre dalle 9 nelle Vecchie Segherie Mastrototaro di Bisceglie.