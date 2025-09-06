DigithON 2025: la maratona delle startup festeggia dieci anni con l’Intelligenza Artificiale protagonista

Cento startup, cinque minuti per convincere, tre giorni di sfide e un unico vincitore: DigithON 2025 è pronta a tornare dall’11 al 13 settembre alle Vecchie Segherie Mastrototaro di Bisceglie, in un’edizione speciale che celebra il decennale della più grande maratona digitale italiana. Quest’anno i riflettori sono puntati sull’Intelligenza Artificiale, motore della trasformazione globale e filo conduttore dell’intero programma.

La novità più importante è la nascita della Fondazione DigithON, che segna l’evoluzione dell’evento in un distretto permanente dell’innovazione, con l’ambizione di rendere il Mezzogiorno un hub strategico per il Sud Europa. Tra i protagonisti della tre giorni ci saranno personalità di spicco delle istituzioni, dell’imprenditoria, della cultura e dell’informazione: dal Presidente della Camera dei Deputati Lorenzo Fontana al Cardinale Matteo Maria Zuppi, dal Presidente della SIAE Salvatore Nastasi alla direttrice Rai Fiction Maria Pia Ammirati, fino alla giornalista Lucia Goracci, Corrado Formigli, Carlo Cimbri, la cantante Sarah Toscano e l’attore Nicolas Maupas.

La maratona prenderà il via giovedì 11 settembre con i pitch delle startup selezionate tra oltre 300 progetti arrivati da tutta Italia. Sul palco, insieme al fondatore Francesco Boccia e alla presidente Letizia D’Amato, si alterneranno panel e dibattiti dedicati a temi cruciali come copyright, talento digitale, contaminazione tra arte e tecnologia e applicazioni pratiche dell’IA.

Venerdì 12 settembre, la seconda giornata sarà segnata dal dialogo “Intelligenza Artificiale: restiamo umani”, tra Boccia e il Cardinale Zuppi, e dalla celebrazione dei dieci anni della manifestazione con ospiti istituzionali e accademici. Nel pomeriggio spazio a interventi su innovazione industriale e nuove frontiere tecnologiche, fino al secondo appuntamento con i DigithON Beer&Code.

Sabato 13 settembre sarà il giorno decisivo con i pitch finali e i focus sull’AI tra evoluzione, sovranità digitale e partnership pubblico-privato. In serata Piazza Castello ospiterà un grande evento aperto al pubblico, con interventi, confronti e momenti di spettacolo, in attesa della proclamazione dei vincitori. In palio ci sono oltre 50.000 euro in borse di studio, percorsi di accelerazione e grant economici, oltre al premio assoluto di 10.000 euro offerto da Confindustria Bari e BAT.

Il vincitore sarà decretato dalla combinazione tra i giudizi del comitato scientifico e il voto online, che potrà essere espresso sul sito ufficiale www.digithon.it, oggi punto di riferimento per oltre 2400 startup italiane.