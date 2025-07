DigithON 2025 chiude la call con 320 idee: al via la decima edizione della maratona dell’innovazione 

Con ben 320 candidature da ogni parte d’Italia, si è ufficialmente chiusa la call for ideas per DigithON 2025, la più grande maratona digitale italiana dedicata a startup e innovazione, che celebrerà la sua decima edizione dall’11 al 13 settembre nelle Vecchie Segherie Mastrototaro di Bisceglie.

Al centro di questa edizione il ruolo cruciale dell’intelligenza artificiale, filo conduttore delle proposte inviate, ma anche sostenibilità, benessere digitale e innovazione sociale. Dei 320 progetti pervenuti, 100 saranno ammessi alla valutazione del comitato scientifico e solo i migliori accederanno alla fase finale della startup competition, tra pitch, confronti con investitori e opportunità di crescita.

DigithON 2025 non sarà solo competizione, ma anche formazione. Tra coding bootcamp, laboratori, talk e panel, il calendario sarà arricchito da figure di spicco del mondo dell’imprenditoria, della cultura e delle istituzioni. Il 13 settembre in Piazza Castello sarà proclamato il vincitore del Premio DigithON 2025, con un assegno da 10.000 euro offerto da Confindustria Bari e BAT e numerosi altri riconoscimenti per un valore complessivo di oltre 50.000 euro.

L’evento segna anche la nascita ufficiale della Fondazione DigithON, con l’obiettivo di trasformare la maratona in un vero e proprio distretto permanente dell’innovazione con base in Puglia ma visione globale. “Vogliamo farne un’infrastruttura civile dell’innovazione”, ha dichiarato il fondatore Francesco Boccia, sottolineando l’importanza del lavoro sinergico tra startup, istituzioni e imprese.

A supportare DigithON, una rete di oltre 2400 startup e grandi realtà come Intesa Sanpaolo, EY, Enel, Poste Italiane, SIAE, Google, Sisal, Fincons Group, insieme alle università di Bari, Salento e al Politecnico di Bari.

Da segnalare anche l’appuntamento del 16 luglio con il DigithON Training Day, una giornata gratuita di formazione in streaming su www.digithon.it, organizzata con Intesa Sanpaolo Innovation Center, durante la quale saranno annunciati i 100 finalisti ufficiali.