Digithon 2020, tutti i vincitori della quinta edizione

La start-up U Care Medical vince la quinta edizione di DigithON 2020, che porta con sé un assegno di 10.000 euro offerto da Confindustria Bari e Bat e che è stato consegnato virtualmente dal Presidente di Confindustria Bari e Bat e Puglia Sergio Fontana, alla presenza in video collegamento del Ministro per l’Innovazione tecnologica e la Digitalizzazione Paola Pisano e del Ministro per gli Affari regionali e Autonomie Francesco Boccia, fondatore della maratona.

Il premio di 2500 euro assegnato da TIM all’idea digitale che, attraverso l’utilizzo di strumenti tecnologici, punti ad individuare e realizzare soluzioni utili per la collettività, è stato assegnato a Improve public mobility.

Il premio Intesa Sanpaolo Innovation Center che prevede l’accesso di diritto al percorso di accelerazione della StartUp Initiative, è stato assegnato a Regrowth.

Quello conferito da Digital Magics, che con la sua squadra affiancherà la startup e aiuterà i talenti nel loro percorso di crescita perfezionando tecnologie e modello di business, è andato a JoinYourBit e ancora Sisal, che con il progetto GoBeyond, ha riconosciuto una speciale menzione del valore di 1.000 euro a Gamindo, riconosciuta la startup più in linea con i valori del progetto tra le partecipanti. IC406 ha messo in palio consulenze gratuite dei mentor e tutor dell’incubatore: servizio di cui potrà usufruire il team di Latitutdo40.

Il premio AwaRDS è stato conferito da RDS 100% Grandi Successi alla start-up Square. Il premio è destinato alla migliore startup in competizione offrendo un’opportunità unica di comunicazione, che metterà a disposizione della startup vincitrice una campagna di comunicazione editoriale, che consentirà alla nascente impresa di strutturare e ampliare la propria strategia di comunicazione e amplificazione, consentendo l’accrescimento della propria awareness e reputation nei confronti dei futuri investitori).

Infine, il premio Aulab per il concorso “A scuola di startup” è stato consegnato da Mario Aprile, Vice Presidente Giovani imprenditori di Confindustria e Donato Notarangelo, Presidente dei Giovani imprenditori di Confindustria Bari e Bat a Mirror Room.