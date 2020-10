DigithON 2020, ecco i 50 progetti ammessi alla finale del 23 e 24 ottobre

Lo staff di DigithON 2020 ha pubblicato sul sito ufficiale della più grande maratona digitale italiana i nomi delle 50 startup finaliste che i prossimi 23 e 24 ottobre saranno valutate via streaming dagli investor nel corso di una edizione riformulata per via delle normative anti-Covid.

“Il nostro comitato scientifico ha esaminato tutti i 400 progetti, selezionando le 50 startup innovative che si contenderanno il primo premio”, scrivono i responsabili della maratona, “Un ringraziamento speciale va a tutti i partecipanti, anche coloro che non rientrano tra i 50 finalisti, per il loro impegno e per aver ribadito con la loro partecipazione l’importanza di ‘mettere in circolo le idee'”.

Ecco il link dove poter visionare i 50 progetti finalisti.