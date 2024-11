Digitalizzazione archivi edilizi, Bisceglie ottiene un finanziamento da 750mila euro

Modernizzare i servizi della Pubblica Amministrazione e migliorare l’accesso alle informazioni da parte dei cittadini e dei professionisti del settore. È l’obiettivo del Comune di Bisceglie, che ha ottenuto un finanziamento di 750.000 euro per un progetto di digitalizzazione degli archivi edilizi, che si propone di trasformare in formato digitale un vasto archivio di pratiche edilizie cartacee comprendente concessioni, permessi di costruire, pratiche di condono edilizio, autorizzazioni e certificazioni risalenti fino al 1928.

L’iniziativa rientra nel Programma Regionale Puglia FESR-FSE+ 2021-2027. L’intervento coprirà oltre 394 metri lineari di documentazione, oggi custodita presso gli uffici comunali di Via Trento, e faciliterà l’accesso ai dati edilizi in modo più rapido da parte dell’utenza, abbattendo i tempi tecnici della ricerca per il personale dell’Ufficio Tecnico Comunale e rendendo più immediata la procedura. Questo significativo progresso si somma alla telematizzazione dello Sportello Unico dell’Edilizia del Comune di Bisceglie, avvenuta nel 2021.

Grazie alla digitalizzazione, l’archivio sarà accessibile anche online attraverso l’integrazione con il portale del Comune e il Sistema Informativo Territoriale (SIT). I cittadini e i professionisti potranno consultare i documenti edilizi in modalità sicura e autenticata tramite SPID o CIE, effettuare ricerche, verificare lo stato delle pratiche e accedere a servizi di pagamento online tramite PagoPA.

Il progetto è strutturato in diverse fasi operative che saranno completate entro 24 mesi dall’affidamento del servizio, inclusa una fase di test e controllo qualità per garantire l’integrità della documentazione digitalizzata.

“L’obiettivo è offrire servizi sempre migliori ed efficienti”, hanno spiegato il Sindaco di Bisceglie, Angelantonio Angarano e l’Assessore all’urbanistica, Angelo Consiglio. “Con la digitalizzazione dei servizi, l’innovazione e la semplificazione delle procedure, l’Amministrazione diventa sempre più efficiente e vicina alle esigenze dei cittadini”.