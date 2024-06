Dieci giorni alla chiusura della call for ideas di DigithON 2024

Meno di dieci giorni alla chiusura della call for ideas di DigithON 2024: fino al 30 giugno a mezzanotte sarà possibile candidare la propria startup e provare ad entrare nella top 100 dei progetti digitali che si confronteranno nel corso della 9ª edizione della competition, in programma dal 5 al 7 settembre alle Vecchie Segherie di Bisceglie, per costruire il domani del settore tecnologico.

“Per la prima volta in nove edizioni ripetiamo il focus sull’Intelligenza Artificiale”, ha spiegato l’ideatore e fondatore di DigithON Francesco Boccia in conferenza stampa insieme al presidente di Confindustria Bari e BAT Sergio Fontana, con la partecipazione di Antonio Tarì, responsabile marketing e relazioni istituzionali di Confindustria Bari e BAT.

“Le startup presentano progetti di intelligenza artificiale in ogni ambito della nostra vita, da quello sanitario a quello finanziario-assicurativo, passando per l’agroindustria, il commercio elettronico, la logistica. L’intelligenza artificiale sta cambiando la nostra vita, la cambia in meglio, però ci sono anche nuovi rischi che vanno valutati e c’è una grande discussione in Europa”, ha proseguito Boccia.

“Dalle startup di DigithON ci aspettiamo il solito grado di innovazione: la competizione è aperta e sono già tante le domande arrivate. Chiedo ai ragazzi di osare, noi ci siamo, gli investitori ci sono, le Università pugliesi sono eccellenti e il comitato scientifico è garante di terzietà. Poi speriamo ci sia un’Europa forte e unita che innovi. Se c’è una cosa che denunciamo, anche con i ragazzi, è che gli Stati Uniti continuano a innovare, i cinesi che spesso ci hanno copiato iniziano ad innovare anche loro, e gli europei regolamentano un po’ troppo. Noi vorremmo anche che con una spinta del Mezzogiorno in Italia, della Puglia, e in generale del nostro Paese, il grado di innovazione fosse molto alto anche in Italia. Possiamo farcela, ma significa, come ci chiedono le imprese, dare priorità a grandi investimenti comuni”.

“Premiamo il capitale umano che si vuol mettere in gioco”, ha detto il Presidente Fontana, “e lo facciamo concretamente. In questi anni abbiamo creato sinergie e positività, Confindustria c’è in maniera serie e importante, anche con l’assegnazione del primo premio economico all’impresa vincitrice della maratona. Siamo molto lieti di questa collaborazione, partecipiamo in maniera attiva. Grazie a DigithON che fanno di Bisceglie il centro delle nuove startup”.

Non solo una sfida tra le menti brillanti provenienti da tutto il Paese, DigithON è un luogo ideale per far crescere la rete di opportunità dell’ecosistema delle startup che potranno potenziare il loro network di contatti, moltiplicare sinergie e occasioni di collaborazione con le aziende, dialogando in maniera diretta con i principali investitori, partecipare a incontri, panel e sessioni di discussione con esperti del settore sui molteplici temi che coinvolgono il futuro del digitale.

Non mancheranno poi, oltre alla competition, core event della manifestazione, i grandi eventi in piazza aperti al pubblico: dibattiti e faccia a faccia con i protagonisti del mondo delle istituzioni, della cultura e delle imprese italiane e internazionali, per approfondire i temi legati al mondo del digitale e le nuove sfide dell’innovazione, il loro impatto sull’economia e sulla società.

Come sempre DigithON offre agli startupper anche interessanti momenti di formazione con i Beer&Code, coding bootcamp realizzati in collaborazione con i partner della manifestazione, con docenti di alto livello e manager d’azienda con esperienza diretta di settore.

Torna inoltre quest’anno la EY Cup, la side competition nata dalla sinergia tra DigithON ed EY dedicata a laureandi e laureati under 30, con focus sull’AI: il progetto prevede un percorso di mentorship di 5 settimane in EY, al fine di aiutare gruppi di giovani a sviluppare prototipi innovativi che saranno presentati e valutati durante la finale della maratona DigithON. Per candidarsi tramite il portale EY c’è tempo fino al 3 luglio, in palio un premio in denaro assegnato da DigithON e un iter dedicato di assunzione in EY.

Per partecipare a DigithON 2024 basta registrarsi sul portale digithon.it, un luogo virtuale creato per aggregare le startup italiane e, contemporaneamente, generare un punto di contatto con investitori, incubatori e acceleratori.La registrazione è completamente gratuita e ogni utente potrà inserire tutti i dettagli della propria startup: dalla descrizione al pitch video, slides e metriche di valutazione più tecniche quali stato dell’idea, numero di dipendenti e fatturato. Come in un social network, ogni iscritto potrà pubblicare i propri aggiornamenti per informare i potenziali investitori delle nuove milestones raggiunte. Chi ha già partecipato a DigithON potrà ricandidare la sua application effettuando il login con le credenziali precedentemente utilizzate.

Tra tutti i progetti pervenuti entro la mezzanotte del 30 giugno 2024, 100 saranno ammessi alla valutazione del comitato scientifico che selezionerà i miglioriper la finale. Durante la maratona gli inventors avranno 5 minuti a disposizione per il pitch della loro idea di business e risponderanno alle domande degli analisti e degli investitori per aggiudicarsi l’ambito trofeo DigithON 2024 che porta con sé anche un assegno di € 10.000, offerto da Confindustria Bari e BAT, e numerosi altri riconoscimenti tra borse di studio, promozione, grant economici e percorsi di accelerazione messi a disposizione dalle aziende partner, per un valore complessivo di oltre € 50.000.

Per supportare e far vincere la propria startup preferita si può partecipare online attraverso la pagina web www.digithon.it; come sempre, anche il voto social avrà una specifica rilevanza ai fini della classifica finale.

I vincitori di DigithON 2024 saranno annunciati la sera del 7 settembre e riceveranno il premio dal Presidente di Confindustria Bari e BAT, Sergio Fontana.