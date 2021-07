Diciotto anni al servizio del cliente, Pescheria Moby Dick apre nuovo punto vendita in via Sant’Andrea

PUBBLIREDAZIONALE – Da diciotto anni al servizio del cliente, la Pescheria Moby Dick di Bisceglie ha fatto della qualità del prodotto e della professionalità del servizio i propri tratti distintivi. Proveniente da una famiglia impegnata da tre generazioni nella vendita di pesce fresco, Francesco Dell’Olio si prepara a completare e ad ampliare la proposta di Pescheria Moby Dick con un nuovo punto vendita completamente rinnovato in via Sant’Andrea 97/99. Una pescheria moderna e ottimamente attrezzata che andrà ad affiancare l’ormai storica attività di via Ariosto, gestita dal fratello Graziano. L’inaugurazione si svolgerà sabato 3 luglio alle ore 20.

Selezionando personalmente i migliori fornitori, sulla base della decennale esperienza maturata nel settore, il prodotto arriva velocemente in pescheria, dove viene lavorato con cura ed esposto sui banchi per la vendita al pubblico, che ha così l’opportunità di scegliere tra frutti di mare, molluschi e pesce di stagione pronto per essere pulito e sfilettato dal personale, preparato e attento. Che si scelga di acquistare il pescato del giorno o del pesce di allevamento, i clienti di Pescheria Moby Dick troveranno sempre un prodotto all’altezza delle loro aspettative, scelto accuratamente e tenendo sempre a mente il rispetto e la trasparenza nei confronti dell’acquirente.

I fratelli Dell’Olio, nel corso della loro longeva attività, hanno visto evolvere e cambiare i gusti e le abitudini dei loro fedelissimi clienti. Per questa ragione, oltre al banco del fresco, il locale ospiterà una zona dedicata alla realizzazione di diverse prelibatezze gastronomiche che arricchiranno e completeranno l’offerta quotidiana di pesce. Ogni giorno sarà possibile trovare da Pescheria Moby Dick un vasto assortimento di carpacci, marinati – da quelli più tradizionali e apprezzati a quelli più stuzzicanti e innovativi, con marinature alla fragola o al kiwi – ma anche gustose fritture di mare, da acquistare al banco o su prenotazione, hamburger e salsicce di pesce, ed infine una gustosa scelta di primi e secondi piatti di mare cotti al forno.

Dopo l’inaugurazione di sabato 3 luglio, il nuovo punto vendita di Pescheria Moby Dick in via Sant’Andrea 97/99 sarà aperto dal martedì al sabato dalle 7 alle 13.30.