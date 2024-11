Dicembre: ecco tutte le date dei mercati domenicali in piazza e in via san Martino

Domenica 1° dicembre spazio all’appuntamento con il mercato domenicale che si tiene ogni mese in città, proprio nella prima domenica. Piazza Vittorio Emanuele II ospiterà dalle 07:00 alle 14:00 gli ambulanti del territorio per dar modo a cittadini, visitatori, acquirenti tutti di effettuare compere e regali anche in un giorno festivo soprattutto con l’arrivo delle festività. Confcommercio Bisceglie e Consorzio Mercatincittà comunicano anche le date dei prossimi appuntamenti del mercato domenicale: il 15 dicembre nell’area polifunzionale di via san Martino e il 22 dicembre in piazza Vittorio Emanuele II. Nei prossimi giorni sarà anche diramato il programma degli appuntamenti natalizi nel centro cittadino con animazione e intrattenimento.

Tagged Confcommercio

dicembre

Mercatincittà

metrcati