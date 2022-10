Di Leo: “Bando Regione per acquisto attrezzature sportive, l’Amministrazione si adoperi”

“Siamo entrati, ufficialmente, in campagna elettorale per l’elezione del nuovo Sindaco, che dovrà guidare la città dal 2023 al 2028. Da semplice cittadino, auspico che questa competizione elettorale non offuschi la mente di chi ancora oggi ha il dovere, anche morale, di amministrare e condurre la nostra città verso migliori lidi: cosa che purtroppo, ad oggi, non mi pare si sia verificata. A tal proposito, con lo spirito costruttivo che mi contraddistingue, suggerisco al Sindaco, all’Assessore allo Sport e a ciò che resta dell’amministrazione di osservare quanto pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia – n. 113 suppl. del 20-10-2022: “AVVISO F 2022 Acquisto di attrezzature tecnico-sportive“. Lo dichiara Marco Di Leo.

“Con il presente Avviso, a cui possono partecipare gli enti locali, la Regione Puglia intende sostenere l’acquisto di attrezzature tecnico–sportive, fisse e mobili, necessarie allo svolgimento ed allo sviluppo dell’attività sportiva disciplinata dalla L.R. n. 33/2006, compresi gli ausili funzionali all’espletamento dell’attività sportiva da parte di cittadine e cittadini disabili, attraverso l’erogazione di contributi economici”.

“Tale avviso prevede – continua – che gli interventi finanziati siano quelli strettamente connessi alla pratica delle discipline svolte dai soggetti beneficiari, ovvero: a) acquisto di attrezzature sportive fisse (da installare presso impianti siti nel territorio regionale); b) acquisto di attrezzature sportive mobili.

“La nostra città dispone di impianti sportivi sul territorio, alcuni in condizioni non idonee e carenti di attrezzature – sostiene Di Leo – . Al fine di indirizzare la comunità verso una corretta educazione motoria, sarebbe opportuno partecipare al bando, con lo scopo di fornire ai biscegliesi che praticano sport nelle strutture comunali le più moderne attrezzature. All’interno dell’avviso, all’art. 3, vi sono innumerevoli esempi di attrezzature fisse e mobili che farebbero al nostro caso. Non ho interesse a restringere il campo d’azione: intendo lasciare a voi, forza di maggioranza, la scelta politica sugli investimenti da realizzare”.

“Penso sia arrivato il momento di ottenere il massimo rendimento dai bandi Regionali e non – conclude Marco Di Leo – dopo anni di immobilismo: nel caso specifico, si tratta di un’importante occasione da cogliere, utile a migliorare le nostre strutture e ad offrire un concreto sostegno ad associazioni sportive e a concittadini impegnati quotidianamente nell’attività fisica”.