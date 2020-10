Deposito beni, parcheggio mezzi, trasporti e traslochi? La risposta è “Auto e Noleggi Valente Giulio”

PUBBLIREDAZIONALE – “Auto & Noleggi Valente Giulio” in Carrara Pantano n. 10 a Bisceglie, oltre a essere tra le aziende leader del Sud Italia nel settore noleggi, risponde alle esigenze logistiche e di deposito dei cittadini e delle imprese: un servizio davvero utile, comodo, vantaggioso e interessante.

E’ comprensibile avere dubbi sulla sicurezza dei vostri beni, ma “Auto e Noleggi Valente Giulio” risponde con un sistema di sorveglianza efficace, incisivo e costante per privati (dai mobili di casa durante un trasloco o lavori di manutenzione e ristrutturazione fino al deposito in spazi confortevoli e ampi) e per imprese (magazzino temporaneo).

Tutto questo sarà costissimo starete pensando! E invece no! Qualità del servizio e flessibilità nei costi costituiscono i punti di forza dell’azienda che vanta 30 anni di esperienza nel settore.

“Custodiamo i beni dei nostri clienti come se fossero i nostri. Sono sistemati all’interno di un’area sorvegliata 24 ore su 24 senza sosta. Inoltre formuliamo offerte vantaggiose in base alle necessità dell’utente. Vogliamoche l’utente senta la nostra azienda come un prolungamento, sicuro e comodo, della sua abitazione o della sua impresa”, spiega il titolare Giulio Valente.

Ulteriore vantaggio è rappresentato dal “pay per use”, il sistema, molto utilizzato oltreoceano, che consente di pagare un servizio in base al suo effettivo utilizzo, né più né meno.

Ma non è tutto!

Oltre a quanto già descritto “Auto & Noleggi Valente” offre la possibilità di utilizzare furgoni e mezzi a noleggio per trasporti e traslochi di vario genere grazie a convenzioni stipulate con aziende esperte e specializzate nel servizio traslochi.

L’azienda garantisce anche il servizio di autorimessa. Un’ulteriore e utile soluzione per problemi di spazio e logistica.

Ma come si può avere un preventivo o un contatto preliminare? Semplicissimo: basta contattare il numero 348 558 0572 o visitare il sito www.autoenoleggi.it